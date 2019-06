Un parco riservato esclusivamente ai bambini, dove gli adulti possono entrare solo come accompagnatori dei minori di 12 anni. È il giardino di Villa Reale, quasi 20 mila metri quadrati nel centro di Milano, a pochi metri dai più noti Giardini Montanelli, dietro la Galleria di Arte Moderna. Un'oasi riservata ai più piccoli, ma spesso invasa dagli adulti che ignorano, o fingono di non vedere, i cartelli all'ingresso. Per questo, in seguito alle segnalazioni di molti genitori, il Comune ha schierato le guardie ecologiche volontarie di Milano che per una settimana, in via sperimentale, presidieranno per tutto il giorno gli accessi con il compito di bloccare i "grandi" che non rispettano le regole.

Respinti i frequentatori "fuori quota": si entra solo se accompagnati da un bambino

Palazzo Marino ha chiesto ai volontari di intensificare i controlli perché, come racconta oggi il Corriere della Sera, negli ultimi tempi erano aumentati davvero troppo i frequentatori "fuori quota" del parco della Villa Belgiojoso Bonaparte (questo il vero nome dell'edificio appartenuto al conte Ludovico Barbiano di Belgioioso, che fece realizzare gli eleganti giardini). Tra le persone "respinte" all'ingresso ci sono adolescenti, anziani e qualche turista. Per tutti, il cortese ma fermo suggerimento è di attraversare la strada e accomodarsi ai Giardini Montanelli. Soddisfatti i genitori, che adesso si augurano che l'esperimento prosegua anche oltre la settimana di prova per mantenere libero e sicuro quello che è l'unico spazio verde aperto al pubblico interamente dedicato ai bambini e alle loro famiglie.