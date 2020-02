È uno degli appuntamenti più attesi della tarda primavera milanese, la parte dell'anno in cui si pregusta il sapore dell'estate, del mare, delle vacanze e, ovviamente, delle hit che accompagneranno le giornate sino all'autunno successivo. E come accade dal 2012, anche quest'anno Radio Italia ha organizzato il concerto live in piazza Duomo ad accesso gratuito. Ne dà notizia direttamente l'emittente radiofonica, che fissa al 7 di giugno l'appuntamento nella piazza più bella di Milano per le classiche tre ore di grande musica a costo zero.

Il sindaco Beppe Sala: Appuntamento importante per noi e per il pubblico

Sull'evento, si è espresso il presidente ed editore di Radio Italia, Mario Volanti: "Radio Italia Live torna a Milano come da tradizione. Ringrazio il sindaco Giuseppe Sala e l'amministrazione che anche quest'anno è al fianco di questo evento unico. Il primo cittadino ha replicato ai ringraziamenti, sostenendo che "ritrovarsi con Radio Italia, è un piacere". Sala si è poi detto felice "di sostenere nuovamente questo importante appuntamento per noi e per tutto il pubblico". Alla conduzione dell'evento, che andrà presumibilmente in onda in diretta sul canale tv di Radio Italia, dovrebbero essere confermati i comici Luca e Paolo, forti anche del successo che stanno riscontrando con "Quelli che il calcio", in onda la domenica su Rai due. Nulla di annunciato o confermato, invece, per quanto riguarda il cast, che storicamente è stato arricchito da presenze importanti. Alcune voci sostengono che buona parte dei cantanti presenti all'ultima edizione di Sanremo potrebbero cantare all'ombra della Madonnina, quali Diodato – vincitore del Festival -, Elettra Lamborghini, i Pinguini tattici nucleari, Achille Lauro e Enrico Nigiotti. Il 28 giugno il concerto replicherà con la data di Palermo.