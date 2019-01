Sono due le figure distinte ricercate dal comune di Milano che ha indetto due concorsi pubblici per esami: i lavori saranno entrambi a tempo pieno e indeterminato. Nello specifico nell'ambito della Scuola dell'Infanzia il comune assumerà 51 Istruttori dei Servizi Educativi, oltre a 2 Istruttori dei Servizi Socio-Assistenziali. Entrambi di Categoria C e con posizione economica 1. È possibile inoltrare la propria candidatura entro le ore 12 del 28 gennaio 2019. Sul sito del comune sono riportate tutte le informazioni necessarie ed è possibile scaricare anche il bando ufficiale dove sono riportati i requisiti per l'ammissione alla selezione, i titoli di studio necessari, oltre a termini e modalità della presentazione delle domande, che dovrà essere fatta unicamente in via telematica attraverso il sito ufficiale.

Requisiti necessari e titoli di studio richiesti

Tra i titoli di studi richiesti ci sono la laurea in Scienze della Formazione Primaria, il diploma di Abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, il diploma quadriennale di Istituto Magistrale e quello di diploma di Liceo socio-psico-pedagogico. Nel bando viene ricordato inoltre che i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione e che la procedura di invio delle domande sarà chiusa alle ore 12.00 e non consentirà di inoltrare le domande non perfezionate o in corso di invio.