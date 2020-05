Aveva provato a continuare l'attività dopo la morte del titolare, Piero Rattazzo, il 23 dicembre scorso. Ma il coronavirus, la chiusura e le ordinanze che limitano l'attività e la movida gli hanno dato il colpo di grazia. Chiude a Milano il bar Rattazzo, storico locale al Ticinese aperto per oltre mezzo secolo, rimasto nel cuore di molte generazioni di milanesi.

Covid e lockdown, chiude definitivamente il bar Rattazzo di Milano

L'annuncio è arrivato ieri sera con un post su Facebook: "Il Covid-19 con le chiusure e le ordinanze non ci consentono più di ripartire" e così il bar "non riaprirà definitivamente mai più". "Piero non c'è più , purtroppo o per fortuna, perché in un periodo come questo il suo animo non avrebbe retto! Ed il bar senza di Lui ha perso definitivamente la sua anima", spiegano i titolari dell'attività. Il funerale del barman, conosciuto e molto amato in città, era stato molto partecipato. Folla e musica, pugni chiusi e Bella Ciao intonata da parenti, amici e clienti vecchi e giovani avevano dato la sensazione della fine di un'epoca. A sancire definitivamente il doloroso addio è stato il virus

Centinaia di messaggi sui social

A poche ore dall'annuncio la pagina del Rattazzo si è riempita di centinaia di commenti. Tutti esprimono tristezza per l'addio a uno dei luoghi che hanno fatto la storia delle notti milanesi dagli anni Sessanta. "Ci spiace, il dolore è soprattutto nostro… però bisogna capire quando è il momento di lasciar andare quello che di materiale ci lega alle persone che abbiamo ed ameremo per sempre…. ci mancherai sempre, ma vivrai in noi nei nostri cuori …ed in ogni tuo ricordo, in ogni persona che ti ha conosciuto , tutto questo in qualche modo ti renderà immortale per le persone che ti hanno voluto bene o a cui hai voluto bene o semplicemente alle persone a cui hai teso una mano…ed aiutato sempre, dal senza tetto al più umile, ma anche a chi hai temporaneamente dato una mano, un consiglio, una parola buona, un conforto….#Rattazzopersempreneinostricuori".