in foto: Immagine di repertorio

Riparte Milano, i mezzi e gli scioperi. La vita post lockdown torna ad assumere i contorni di quella che era prima dell'emergenza Covid, seppur con le dovute misure di sicurezza da rispettare per evitare una seconda, tragica, ondata di contagi. E infatti, per giovedì 18 giugno, è in programma la prima agitazione sindacale indetta dall'Unione sindacale di base (Usb Lavoro Privato) che interesserà il trasporto pubblico per quattro ore. Lo sciopero sarà il segno di protesta dei lavoratori per chiedere maggiore tutela della salute e della sicurezza anche per la collettività nella fase 2.

Sciopero Atm: orari e blocchi

Interessata, ovviamente, anche Milano, dove l'agitazione del personale è prevista dalle ore 18 alle ore 22 del prossimo giovedì. In quella fascia oraria si registreranno difficoltà di circolazione o blocchi totali sia per linee della metropolitana che per mezzi di superficie. Non è ancora nota la percentuale di adesione allo sciopero, ma una riduzione sostanziale dei mezzi in circolazione potrebbe mettere in crisi il già delicato sistema di trasporto pubblico che ha dovuto reinventarsi per far fronte all'emergenza sanitaria che ha piegato l'Italia.

Sciopero Agi: orari e corse a rischio cancellazione

Per quanto riguarda invece le linee Agi (Autoguidovie), saranno i mezzi 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431 e 433 a rischiare cancellazioni o ritardi, mentre resteranno garantite le corse dai capolinea. L'agitazione di Agi è organizzata per le quattro ore che dividono le 19 e le 23, e non è garantita la partenza dai capolinea all'inizio dello sciopero, ovvero alle 19. Garantito, al contrario, il servizio sino a quell'ora.