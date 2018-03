Una vera e propria "boutique" di pasticceria quella che il 14 marzo aprirà a Milano, a due passi dal Duomo. Ed il boutiquier non poteva che essere Iginio Massari, storico pasticciere bresciano famoso anche per le sue partecipazioni a programmi televisivi culinari e non solo. La grande novità della boutique sarà che, per la prima volta, si troverà all'interno di una banca.

Due novità in una, dunque: ad ospitare la boutique-pasticceria sarà la filiale Intesa San Paolo di via Guglielmo Marconi, all'angolo con piazza Armando Diaz, nel cuore di Milano ed a due passi da piazza del Duomo. "L'insolita partnership si inserisce nell'ambito delle iniziative del gruppo bancario sul territorio per estendere la fruibilità degli spazi delle filiali a tutti e non solo ai clienti della banca", fa sapere l'istituto bancario in una nota stampa.

La boutique-pasticceria sarà aperta sette giorni su sette, ed avrà un ingresso indipendente da quello della banca. Avrà un laboratorio a vista direttamente su strada, che permetterà ai passanti di osservare lo staff della pasticceria all'opera. Grande centoventi metri quadrati, avrà anche trenta metri di dehor all'esterno. Tra il personale ci saranno anche i figli di Iginio Massari: Debora, già utrizionista ed esperta di pasticceria e Nicola, entrambi già al fianco del padre. Tra i dolci che sarà possibile degustare, ci saranno anche monoporzioni, macaron e torte alle praline.

Appuntamento, dunque, per mercoledì 14 marzo con l'inaugurazione ufficiale: la boutique-pasticceria, come detto, sarà ospitata presso filiale Intesa San Paolo di via Guglielmo Marconi, all'angolo con piazza Armando Diaz.