Un gesto di solidarietà e d'affetto verso i bambini ricoverati all'Unità Operativa piediatrica del Policlinico Uboldo di Cernusco sul Naviglio. Autori del gesto i vigili del Fuoco di Gorgonzola che si sono recati mercoledì pomeriggio accompagnati da un collega Babbo Natale, vestito ad hoc per l'occasione che ha consegnato a tutti tantissimi regali. I giochi sono stati donati dal Toys di Gessate, nel Milanese, in collaborazione con il Fondo di Solidarietà Vigili del Fuoco Milano che ha donato invece dei caschetti adatti ai più piccoli.

Entusiasmo e sorrisi da parte dei bambini che hanno ricevuto i doni accompagnati da infermieri, dottori e genitori. Un piccolo gesto che ha regalato momenti di serenità alle porte del Natale. Non è la prima volta che il corpo dei vigili del fuoco si rende protagonista di gesti di questo tipo, in particolare verso i bambini che spesso guardano ai pompieri come veri e propri eroi. Vigili del fuoco che anche quest'anno sono stati protagonisti per coraggio e dedizione al lavoro di molti episodi della cronaca italiana, compreso il crollo del ponte Morandi a Genova o l'esplosione del distributore di benzina sulla Salaria in cui ha perso la vita Stefano Colasanti.