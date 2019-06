in foto: Immagine di repertorio

Colpo in un hotel 4 stelle, zona Maciachini a Milano. Vittima del furto, stando a quanto riporta oggi Il Giorno, è una turista iraniana di 45 anni. Nella sua stanza i ladri hanno fatto un buco nel muro e hanno sradicato la cassaforte dalla parete. All'interno c'erano 10mila euro, 10mila dollari e diversi gioielli d'oro. Ancora da quantificare resta l'entità del bottino. La turista è rientrata in stanza e ha scoperto il furto, ha dato l'allarme prima alla receptionist dell'albergo e poi ha chiamato i carabinieri al 112. Del caso si occuperanno i militari del Nucleo operativo della Compagnia Duomo.

Gli investigatori dovranno capire come sia stato possibile che la banda sia entrata all'interno dell'albergo e abbia portato via la cassaforte senza che i malviventi siano stati visti né sentiti dal personale dell'hotel. Decisive, in questo senso, potrebbero essere le telecamere di sorveglianza installate in zona, sperando che impianto abbia ripreso la fuga dei ladri per cercare di identificare il mezzo su cui sono scappati. Al momento, però, non si esclude neanche la pista interna, e cioè che qualche dipendente abbia avvertito e favorito i malviventi. Forse qualcuno ha detto loro del cospicuo bottino lasciato in camera dalla turista iraniana e lo stesso qualcuno potrebbe aver coperto i ladri durante la fuga. Un episodio simile, ricorda ancora Il Giorno, era avvenuto un anno fa in una stanza del Melià di via Masaccio. In quel caso furono portati via gioielli e oggetti preziosi dal valore di circa 80mila euro.