in foto: Immagini di repertorio

Sono stati arrestati il mandante e l'autore della "spedizione punitiva" ai danni di una ragazza di nazionalità cinese di 26 anni, il cui volto è stato sfregiato con un coccio di bottiglia, a Milano, lo scorso ottobre. In manette sono finiti due suoi connazionali accusati di lesioni gravissime ed estorsione mentre un'altra donna, sempre cinese, ha avuto l'obbligo di dimora, per lei l'accusa è di sfruttamento della prostituzione. Secondo quanto emerso dalle indagini, la giovane cinese sarebbe stata sfigurata perché rea, secondo il suo protettore-amante di non avergli reso 40mila euro, denaro da lei guadagnato grazie all'attività di prostituta che svolgeva nel zona di Chinatown. Zona dove è avvenuta anche l'aggressione: la ragazza si trovava in un locale quando è stata raggiunta dal suo protettore e da un altro uomo che le avevano lentamente sfregiato il volto. La giovane ha riportato 20 punti di sutura e ha rischiato di perdere un occhio. Grazie alla sua denuncia, gli investigatori sono riusciti a far luce su quanto accaduto e a individuare i responsabili dell'aggressione.