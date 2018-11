Milano, guasto alla Stazione Centrale: treni in ritardo sulle linee dell’alta velocità

Treni in ritardo fino a 80 minuti sulle linee dell’alta velicità Milano-Torino e Milano-Novara/Domodossola. La circolazione ferroviaria è stata rallentata per un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni all’altezza di Milano Centrale: in corso gli interventi dei tecnici.