in foto: Pendolari in attesa alla fermata Garibaldi

Caos e attese per i pendolari milanesi che questa mattina si sono ritrovati a fare i conti con la stazione della metro Garibaldi della linea M5 chiusa a causa di un guasto. La circolazione dei treni è stata infatti interrotta per diversi minuti intorno alle 9, prima di riprendere con modifiche e rallentamenti. "Stiamo modificando la circolazione tra Garibaldi e Zara per risolvere un guasto – si legge in un post su Twitter dell'azienda Atm – considerate maggiori tempi di percorrenza e di attesa nelle stazioni". Un messaggio che si conclude con l'invito ai passeggeri a controllare la destinazione dei treni e a seguire le indicazioni a bordo. Stando a quanto si apprende infatti si sarebbe verificato un guasto proprio lungo il percorso, per questo al momento per garantire il servizio, nella tratta Garibaldi Zara viaggia un treno che fa avanti e indietro: Atm suggerisce così, una volta giunti nelle stazioni metro di Zara o Garibaldi, di cambiare binario per proseguire il viaggio.

"Se vi trovate nella stazione di Garibaldi M5 e dovete andare a Bignami, in alternativa considerate anche M2 + M3 cambiando a Centrale e poi a Zara. Se invece dovete andare a S.Siro considerate anche M2 + M1 cambiando a Cadorna e poi a Lotto. Se siete su M2 e dovete andare a Zara, invece che a Garibaldi, cambiate a Centrale FS con M3. Tra Zara e Garibaldi in alternativa considerate anche il tram 33."