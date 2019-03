in foto: Immagine di repertorio

Un violento scontro è avvenuto giovedì sera tra due moto che stavano percorrendo viale Cassala a Milano. I conducenti dei mezzi a due ruote sono rimasti entrambi feriti, uno dei quali in modo grave ed è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Niguarda. Il tragico incidente è avvenuto all'ora di punta, quella di rientro, poco prima delle 19 quando la circonvallazione esterna di Milano è fortemente trafficata: stando a una prima ricostruzione le due moto stavano percorrendo la strada in senso opposto di marcia, lungo la corsia riservata ai mezzi pubblici, quando si sono urtate. Dopo lo schianto i due centauri sono caduti rovinosamente sull'asfalto: ad avere la peggio sarebbe stato il conducente 30enne, meno gravi invece le ferite del 52enne.

Il 30enne alla guida della moto trasportato al Niguarda in gravi condizioni

Sul posto sono giunte immediatamente due ambulanze e un'auto medica che hanno trasportato i feriti in ospedale: il più giovane è stato portato d'urgenza al Niguarda mentre l'altro ferito, soccorso in codice giallo è giunto poco dopo l'arrivo dei soccorritori all'ospedale San Carlo. Stando a quanto si apprende le condizioni del 30enne sarebbero molto critiche. Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell'incidente: lunghe le code e le ripercussioni sul traffico per il tratto di strada interessato, in zona Romolo, nei pressi della fermata della metro, in particolare per i mezzi pubblici.