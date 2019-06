in foto: Un’ambulanza

Grave incidente questa mattina all'interno della sala cucina dell'Aspria Harbour club di Milano dove un pizzaiolo è rimasto ferito dopo essere stato "travolto" da una fiammata mentre era al lavoro. Secondo quanto ricostruito finora sembra che l'uomo, un 42enne di nazionalità egiziana, dipendente del noto ed esclusivo club di via Cascina Bellaria in zona San Siro, fosse nei pressi dei fornelli e sia stato vittima di un ritorno di fiamma durante la cottura, fiammata che lo ha poi investito in pieno volto. L'uomo è stato immediatamente soccorso dal personale medico del 118 giunto sul posto con due ambulanze: le sue condizioni sono apparse subito gravi, in particolare a preoccupare i sanitari sarebbero state le ferite riportate al volto, per gran parte ustionato.

Il 42enne è stato ricoverato d'urgenza al Niguarda di Milano dove è giunto poco dopo l'intervento dei sanitari: stando a quanto riferito dagli stessi soccorritori le sue condizioni sarebbero attualmente molto delicate a causa delle ustioni al viso. Poco dopo l'incidente all'Harbour sono intervenuti anche gli agenti di polizia che hanno cercato di ricostruire quanto accaduto: secondo le prime informazioni pare che il 42enne fosse da solo al momento dell'incidente e quindi non ci sono testimoni. L'Aspria Harbour club di Milano è meta di tantissimi ospiti che utilizzano al suo interno Spa, campi da tennis e di golf, piscine e ristorante.