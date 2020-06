in foto: Immagine di repertorio

Sciopero dei trasporti giovedì 18 giugno a Milano. Il primo dall'inizio della pandemia da Coronavirus che potrebbe portare numerosi disagi ai pendolari per l'intera giornata di domani. Coinvolto sia il trasporto cittadino Atm che quello regionale di Trenord.

Trenord, ritardi e cancellazioni dalle 9.30 alle 13.30

Secondo quanto comunicato dall'azienda che gestisce il trasporto ferroviario della Lombardia domani, giovedì 18 giugno 2020, dalle ore 09.30 alle ore 13.29, è previsto uno sciopero proclamato da parte di USB lavoro privato, "al quale potrebbe aderire esclusivamente il personale appartenente al gestore dell'infrastruttura FERROVIENORD S.p.A.". Per questo è possibile che "i treni Regionali e Suburbani potranno subire ritardi e variazioni; coinvolti anche i collegamenti aeroportuali "Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano P.ta Garibaldi – Malpensa Aeroporto" e "Malpensa Aeroporto – Bellinzona". Possibili ripercussioni anche per i treni delle linee: "S1" Saronno – Milano Passante – Lodi; "S2" Mariano C. – Milano Passante – Milano Rogoredo; "S9" Saronno – Seregno – Milano – Albairate; "S13" Milano Bovisa – Pavia. In caso di non effettuazione dei treni, autobus sostitutivi "no-stop" saranno istituiti limitatamente per i soli collegamenti aeroportuali di "Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto" e S50 "Malpensa Aeroporto – Busto Arsizio FS". Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

Sciopero Atm, mezzi a rischio per quattro ore

Per quanto riguarda i mezzi Atm invece, lo sciopero durerà 4 ore: inizierà alle 18.00 e terminerà alle 22.00 e coinvolgerà sia i mezzi di superficie che la metropolitana di Milano. Per questo l'azienda del trasporto milanese consiglia di pianificare con largo anticipo gli spostamenti per evitare maggiori tempi di viaggio nel pomeriggio. "Vi ricordiamo che, per mantenere il distanziamento su treni e banchine, in metropolitana gli ingressi sono scaglionati con la chiusura temporanea dei tornelli. In superficie, potrebbe essere necessario aspettare più vetture prima di poter salire a bordo". Per quanto riguarda infine le linee AGI, potranno subire ritardi e cancellazioni le linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433. Saranno garantite le corse in partenza dai capolinea e indicate negli orari pubblicati: dall’inizio del servizio fino alle ore 19:00 e dalle 23:01 fino al termine del servizio. Potrebbero non essere garantite tutte le corse in partenza dalle ore 19:01 alle 23:00.