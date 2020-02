in foto: Immagine di repertorio

Mistero sulla morte di una donna trovata senza vita nel suo appartamento nel centro di Milano, a due passi da piazza Affari. Si tratta di una 34enne russa, di famiglia molto facoltosa. A trovarla senza vita nel pomeriggio di giovedì 6 febbraio è stato il padre, che non ricevendo sue notizie è andato a casa sua e ha sfondato la porta.

Giovane ereditiera russa trovata senza vita in casa nel centro di Milano

La giovane aveva ustioni su parte del corpo, lividi e il volto coperto di sangue e, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, era forse deceduta già da qualche giorno. Sul caso indagano gli agenti delle volanti della Questura di Milano e la polizia scientifica. Gli investigatori, coordinati dal pubblico ministero Adriano Scuderi, sono al lavoro per ricostruire la dinamica. Al momento non pare si tratti di omicidio. La donna aveva da tempo problemi psichiatrici e di abuso di alcol e farmaci.

La morte forse provocata da un incidente: indaga la polizia

Non è ancora chiaro se la morte sia stata provocata da un incidente in casa, un incendio divampato per cause da accertare. La 34enne potrebbe non essere stata in grado di chiedere aiuto a causa delle condizioni in cui si trovava. Un episodio simile era già accaduto alcuni mesi fa quando la donna aveva avuto bisogno di aiuto, dopo aver provocato per sbaglio un incendio. All'epoca era stata soccorsa e messa in salvo. È possibile che questa volta sia successo qualcosa di simile, senza però che nessuno se ne accorgesse e intervenisse per aiutarla.