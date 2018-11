in foto: Immagine di repertorio

Gli agenti della Polizia di Stato, a Milano, hanno arrestato un uomo di 64 anni con le accuse di incendio doloso, danneggiamento, minacce aggravate e maltrattamenti in famiglia. L'uomo, qualche giorno fa, ha gettato candeggina e benzina addosso alla moglie, una donna di 58 anni, che però è riuscita a sfuggire all'agguato e si è rifugiata dentro casa, in zona Stadera. L'uomo, non contento, ha provato a dare fuoco alla porta dell'appartamento., prima di darsi alla fuga. Qualche ora dopo, i poliziotti lo hanno rintracciato in una sala slot di Rozzano, nel Milanese, ma non essendoci la flagranza di reato, non hanno potuto fare altro che denunciarlo.

Inoltre l'uomo, che soffre di problemi respiratori e psichici, è stato accompagnato dagli agenti nel reparto Psichiatria dell'ospedale San Paolo. Il referto dei medici, però, ha stabilito che il 64enne non aveva alcuna necessità di essere ricoverato in ospedale. I poliziotti hanno quindi richiesto una ordinanza di custodia cautelare, accordata dal gip del Tribunale di Milano: il 64enne è stato quindi prelevato in ospedale e portato nel carcere di San Vittore.