Nella mattinata di giovedì 15 marzo è stato inaugurato il collegamento ad Alta velocità tra Genova e Milano con i treni Frecciarossa di Trenitalia. Dalla stazione di Milano Centrale a quella di Genova piazza Principe ci vogliono un'ora e 30 minuti. Al momento non si tratta di un grande vantaggio in termini di tempo rispetto a quanto impieghi attualmente un Intercity a percorrere la stessa tratta: un'ora e 39 minuti (anche un'ora e 34 minuti al mattino presto, col treno delle 6.10). Il prezzo, invece, può arrivare ad essere anche dieci volte superiore: per il Frecciarossa si parte da 14,90 euro (con la tariffa Super Economy) e si può arrivare fino agli 84 euro del servizio Executive, il top dei quattro livelli di servizio personalizzabili dai viaggiatori a seconda delle proprie esigenze. I costi dell'Intercity, invece, vanno dai 7,9 euro della tariffa Super economy fino ai 29 euro della prima classe.

Il Frecciarossa è competitivo sulle lunghe distanze

Naturalmente parliamo di due tipi di treno decisamente diversi e destinati anche a clientele diverse. Più che nella tratta Milano-Genova, il Frecciarossa rivela la propria competitività sulla tratta più lunga: da Milano, infatti, chi parte da Genova può proseguire fino a Venezia toccando le città di Brescia, Verona, Vicenza e Padova. In totale dal capoluogo ligure a quello veneto si impiegano circa 4 ore, con un risparmio di tempo più marcato rispetto alle soluzioni che erano disponibili in precedenza, e soprattutto evitando i cambi. Sicuramente si tratta, in ogni caso, di un'opportunità in più che, specialmente sul fronte ligure, viene vista con molto favore per uscire dall'isolamento in cui spesso la Liguria è stata confinata. Con nuovi lavori sulla rete ferroviaria, inoltre, il tempo di percorrenza tra Milano e Genova potrà ridursi ancora di più. Al viaggio inaugurale del primo Frecciarossa tra Genova e Milano hanno partecipato, amministratore delegato di Trenitalia Orazio Iacono, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ed Elisa De Berti, assessore ai trasporti della Regione Veneto. Ad accogliere il Frecciarossa a Milano Centrale c'erano l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Renato Mazzoncini, il neo governatore della Lombardia Attilio Fontana e il sindaco di Milano Beppe Sala.