Hanno portato via soldi e gioielli per oltre 15mila euro i ladri che nella serata di sabato si sono introdotti all'interno di un'abitazione di un condominio in via San Pietro All'Orto, in zona Quadrilatero della Moda, a Milano. Stando a quanto denunciato ai carabinieri dal proprietario della casa, un imprenditore italiano di 40 anni, i malviventi si sarebbero introdotti nel lasso di tempo nel quale lui non era in casa, ovvero dalle 19 al 23. Una volta ritornato nel proprio appartamento l'uomo ha scoperto l'effrazione e visto che i ladri avevano praticamente smurato la cassaforte dopo aver infranto una finestra per introdursi in casa.

L'imprenditore ha avvisato subito i carabinieri del Nucleo Radiomobile che sono giunti sul posto poco dopo per effettuare i rilievi e ascoltare eventuali testimoni. Ora toccherà ai militare cercare di individuare i malviventi grazie anche all'ausilio delle telecamere di sorveglianza posizionate all'esterno della strada. Secondo una prima stima, nella cassaforte c'erano circa 15mila euro tra soldi in contanti e gioielli.