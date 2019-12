in foto: Immagine di repertorio

Il periodo delle festività natalizie è da sempre uno dei più soggetti ai furti in appartamento. Nella serata di domenica 29 dicembre due ladri sono penetrati in un'abitazione in via Moscova a Milano, attorno alle 22.30. Gli agenti della polizia di Stato si sono da subito messi sulle tracce dei malviventi, che a quanto risulta sono riusciti a portare con sé una cassaforte contenente diversi documenti, gioielli e denaro contante. L'entità del furto è ancora da accertare, intanto le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per riuscire a incastrare i responsabili.

La dinamica del furto

I due ladri sarebbero riusciti a eludere i sistemi di sicurezza ed entrare nell'appartamento derubato, che si trova in una zona centrale ed esclusiva della città, passando dal balcone. Questo almeno è quanto emerge dalle prime ricostruzioni effettuate dagli uomini della polizia di Stato di Milano. I malviventi, come nei migliori film di genere, hanno agito vestendosi completamente di nero per non destare sospetti, ma sono stati comunque visti fuggire scappando dalle scale con una cassaforte sulle spalle. Ora è caccia ai due ladri, che sono riusciti a portarsi via un ricco bottino da un appartamento collocato in una delle zone più centrali di tutta Milano. Nei giorni scorsi ha fatto parlare anche il furto avvenuto sempre a Milano, in zona Brera, a casa dell‘influencer Taylor Mega, che in una serie di Instagram stories ha denunciato quanto le è stato sottratto dai ladri proprio nei giorni delle feste di Natale.