Colpo grosso nella notte a Milano dove una banda ha messo a segno un furto in una gioielleria portando via un bottino da 30mila euro. Vittima un negozio del centro in città, in via Solferino, scassinata nella notte tra mercoledì e giovedì. A dare l'allarme è stata la stessa titolare della gioielleria che intorno alle 2.30 ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine dopo aver fatto l'amara scoperta: la donna, una 40enne italiana, era nella propria abitazione che si trova proprio sopra la sua attività quando ha sentito dei rumori provenire dal locale. Così ha deciso di scendere per andare a controllare ed è così che si è ritrovata dinanzi alla gioiellerie praticamente svaligiata: i ladri in poco tempo sono riusciti a portar via i preziosi per un valore di circa 30mila euro.

I ladri si sono introdotti nel negozio forzano il portoncino

Gli agenti di polizia intervenuti poco dopo sul posto hanno effettuato i rilievi del caso per cercare di chiarire la dinamica del furto e individuarne gli autori. Secondo una prima ipotesi i malviventi il cui numero non è ancora chiaro sarebbero entrati forzando la porta e in poco tempo avrebbero portato via quanto possibile. In questo senso saranno le immagini delle telecamere di sorveglianza a fornire elementi utili a rintracciare i ladri.