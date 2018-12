in foto: Immagini di repertorio

Una fuga di gas improvvisa nei pressi dell'ospedale Buzzi di Milano ha messo in allarme gli abitanti di un condominio di via Castelvetro. Intorno alle 9 alcune persone hanno avvertito un forte odore di gas provenire dall'entrata del parcheggio dello stesso palazzo, sede di alcuni uffici dell'Asl. Sul luogo sono giunti immediatamente i vigili del fuoco, gli agenti della polizia e il personale sanitario del 118. Secondo quanto riportato dai pompieri il gas sarebbe fuoriuscito dalla strada, dall'entrata del parcheggio adiacente al condominio. Gli stessi vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di carotaggio degli scantinati dell'edificio e di controllo delle sacche per risalire all'origine precisa della fuga di gas: operazioni lunghe e meticolose. L'ospedale Buzzi, situato nelle vicinanze, non ha riportato problematiche anche se la situazione resta monitorata con il presidio di diverse ambulanze sul luogo a supporto dei pompieri.