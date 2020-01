in foto: (immagine di repertorio)

Gli agenti della polizia di Milano hanno arrestato un uomo di 45 anni in via Recoaro, in zona Giambellino, reo di comandare una sorta di "fortino della droga". Questo perché all'ingresso dell'edificio vi erano installate telecamere per monitorare il passaggio delle persone ed eventualmente nascondere tutto in caso di arrivo delle forze dell'ordine. Inoltre, a fare da deterrente per eventuali curiosi, a guardia del "fortino della droga" c'erano anche nove cani di razza pitbull. Il 45enne, un italiano, è accusato di detenzione di stupefacenti in quanto i poliziotti, dopo una perquisizione, hanno trovato 700 grammi di hashish accanto al materiale per imballarli prima di poterli vendere ai clienti, oltre a una discreta quantità di soldi in contanti. Non sono stati ancora resi noti ulteriori dettagli su quanto avvenuto: altre informazioni sull'operazione saranno divulgate nel corso di una conferenza stampa prevista in mattinata nella sede della questura di via Fatebenefratelli.