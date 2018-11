in foto: Immagini di repertorio

Un atto di coraggio e d'amore quello di un 13enne che con una telefonata ai carabinieri ha salvato la madre dall'ennesima aggressione fisica da parte del padre. Una storia di violenza domestica: si è consumata a Milano, in zona Calvairate. Protagonisti una donna di 55 anni e il marito, un 44enne di origini albanesi. I due hanno un figlio di soli 13 anni che da anni assiste alle botte che il padre dà alla madre. Violenze e aggressioni continue che nel 2014, vengono riportate con una denuncia alla polizia da parte della 50enne. La prima di una lunga serie, fino a quando per lui non scatta un procedimento penale, che però non riesce a fermarlo. L'ultimo episodio è stato quello di mercoledì sera quando la donna ha chiamato i carabinieri dopo aver subito l'ennesimo pestaggio da parte del marito: "Calci, pugni e minacce di morte sotto l'effetto di cocaina", racconta lei ai militari. I carabinieri di Porta Monforte intervengono immediatamente irrompendo in quell'appartamento di piazza Insubria, dove la coppia vive col figlio. La 50enne è stata ritrovata ricoperta di lividi e col labbro spaccato, mentre l'uomo si è già dileguato. I militari lasciano l'appartamento ma dopo poche ore ricevono un'altra telefonata, sempre dallo stesso appartamento, questa volta a chiedere aiuto è stato il figlio 13enne: "Papà è tornato e sta picchiando mamma", le sue parole. Così è scattato l'intervento immediato dei carabinieri che hanno trovato l'uomo, alterato e sotto l'effetto di stupefacenti, intento a picchiare la moglie. Per lui è scattato l'arresto immediato ed è ora in carcere.