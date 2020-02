in foto: (immagine di repertorio)

Un uomo di 45 anni è stato fermato dalla polizia di Milano poiché accusato di essere un rapinatore seriale di centri estetici. Secondo quanto emerso dalle indagini delle forze dell'ordine, il 45enne si sarebbe recato in diverse attività a volto semi coperto intimando proprietari e clienti a farsi consegnare tutti i beni in loro possesso minacciandoli con un coltello. La refurtiva, solitamente, comprendeva discrete somme di denaro, cellulari e gioielli. In totale, sarebbero sei le rapine di cui si è reso responsabile.

Dipendenti e clienti minacciati con una lama di 15 centimetri

L'indagine condotta dai poliziotti del commissariato Garibaldi-Venezia sono state avviate nei primi giorni del mese, dopo una rapina avvenuta nella serata del 6 febbraio. In quell'occasione, l'uomo – di origini kosovare – è entrato in un centro estetico col volto coperto dal cappuccio della felpa e uno scalda collo posto fino ad altezza naso. Una volta dentro, ha minacciato proprietari e clienti con un coltello di grosse dimensioni prima di darsi alla fuga con quanto di valore consegnato dai poveri malcapitati. Questa sarebbe solo una delle sei rapine di cui è accusato, avvenute tutte a gennaio in centri estetici milanesi. Il modus operandi dell'uomo era quello di introdursi nelle attività durante l'orario di punta, durante il quale i locali erano affollati. Poi estraeva il coltello con una lama di 15 centimetri. Ora dovrà rispondere dell'accusa di rapina aggravata.