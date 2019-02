in foto: [Immagine di repertorio]

Una rapina nel cuore della notte su corso Genova a Milano. Un bottino esiguo, di appena venti euro: ma in compenso, una particolare "brutalità" da parte dei rapinatori, che non hanno esitato ad aggredire la propria vittima a colpi di bottiglia, nonostante il colpo non potesse certo fruttare grandi cifre, per poi dileguarsi.

E' accaduto attorno alle 4.30 della scorsa notte sul corso Genova, nella zona sud-occidentale di Milano, non lontano dal quartiere di San Vittore. Un uomo, che si trovava in strada camminando in direzione Darsena, è stato fermato da due persone che gli hanno chiesto un'informazione, quando improvvisamente è stato colpito: stando a quanto denunciato dall'uomo, si tratterebbe di due persone di origine nordafricana, una delle quali gli avrebbe spaccato una bottiglia di vetro in faccia per poi rubargli il portafoglio. Minimo il danno economico: all'interno del portafoglio, infatti, c'erano solo venti euro. Più grave il danno al volto, dove l'uomo ha riportato una vistosa ferita subito soccorsa dal personale del 118 giunto sul posto: trasportato al Policlinico di Milano in codice giallo, le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Sulla vicenda indaga adesso la Polizia.