Ha 22 anni ed è di nazionalità egiziana l'uomo fermato la scorsa notte in un blitz antiterrorismo a Milano della polizia: secondo gli uomini del Nucleo operativo centrale di sicurezza, si tratterebbe di un lupo solitario legato all'Isis. Per lui le accuse sono associazione con finalità di terrorismo internazionale e istigazione e apologia del terrorismo: l'uomo era tenuto sotto controllo da più di un anno. Nell'indagine, partita a L'Aquila, risulterebbero coinvolti anche altri due uomini, dediti alla propaganda dell'Isis, sempre di nazionalità egiziana, uno di 21 anni e un altro di 23 anni: proprio quest'ultimo sarebbe irreperibile. Per entrambi è scattato il provvedimento di espulsione dell'Italia. Il blitz ha portato a diverse perquisizioni effettuate sempre nella notte in Abruzzo, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte. Il lavoro della Direzione distrettuale antimafia della città abruzzese ha permesso di ricostruire legami e connessioni anche nelle città di Teramo, Piacenza e quindi nel capoluogo lombardo: a sostenere le indagini Procura nazionale antimafia e antiterrorismo. Nel corso della mattinata si terrà una conferenza stampa nella sede della Dda romana in cui verranno resi noti ulteriori dettagli.