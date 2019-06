L'avevano accompagnato in Questura per l'identificazione dopo averlo fermato in via Ferrante Aporti, in zona stazione Centrale, con in tasca della marijuana. Ma l'uomo, un cittadino del Mali 24enne e senza documenti, ha presto iniziato a dare in escandescenze chiedendo la restituzione del denaro (circa 90 euro) che gli agenti gli avevano sequestrato. Per questo prima si è spogliato, poi ha dato un violento schiaffo in faccia a un poliziotto ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Dopo la denuncia sarebbe stato libero di andare a casa

Il giovane è stato fermato nel primo pomeriggio di domenica dopo che, nel corso di un controllo, gli sono stati trovati addosso undici grammi di marijuana e 90 euro che, secondo i poliziotti, sarebbero il guadagno di una attività di spaccio. Per questo è stato portato in Questura per essere identificato e denunciato a piede libero. I soldi e la droga gli sono stati sequestrati. Terminate tutte le formalità i poliziotti lo hanno accompagnato all'uscita e gli hanno detto che poteva tornare a casa. A quel punto il 24enne si è però ribellato, sostenendo che gli fossero stati rubati i soldi. Ha chiesto quindi che le banconote gli fossero restituite e, di fronte al rifiuto ricevuto, si è denudato e ha colpito con uno schiaffo un poliziotto che stava cercando di bloccarlo.

Dopo essere stato immobilizzato, l'uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e portato nel carcere di San Vittore in attesa di giudizio.