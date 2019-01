Si è recata nello store Upim di Corso Buenos Aires a Milano, ha rubato dei vestiti e poi, dopo essere stata scoperta, ha iniziato a urinare nel reparto bambini. Una vicenda assurda quella che si è verificata ieri mattina quando i carabinieri hanno fermato una donna accusata di aver portati via dei vestiti da un negozio: tutto ha inizio intorno alle 11.30 quando 34enne di nazionalità senegalese entra nello store Upim e si dirige verso il camerino per provare alcuni vestiti. Dallo stesso camerino esce poco dopo con indosso proprio quei vestiti, insospettito il responsabile del negozio si reca nel camerino e trova le placchette anti taccheggio a terra. Così si reca immediatamente dalla donna che ferma in attesa dell'arrivo dei carabinieri.

La donna è stata prima portata in ospedale e poi arrestata

Una volta sopraggiunti i militari però la 34enne inscena un vero e proprio spettacolo noncurante della presenza dei bambini all'interno del negozio: prima urla, poi inizia a spogliarsi e infine urina sul pavimento nel reparto bimbi. A quel punto i carabinieri la bloccano e la portano in ospedale, al Fatebenefratelli per sottoporla ad una visita che possa stabilire anche le sue condizioni psicofisiche. La 34enne, che è risultata poi essere una senza fissa dimora, è stata arrestata.