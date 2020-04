Un post pubblicato su Facebook per denunciare una multa a suo dire ingiusta, quella che un agente della polizia municipale gli ha fatto dopo che nella sua farmacia non ha trovato guanti monouso a disposizione dei clienti così come richiesto dall'ordinanza regionale. È accaduto a Cernusco sul Naviglio, comune alle porte di Milano, dove lo scorso giovedì il farmacista Nicola Baboni si è visto verbalizzare 280,00 euro di sanzione.

In farmacia c'era il dispenser con disinfettante

La sua storia condivisa sui social ha raccolto la solidarietà di tantissimi altri farmacisti che si accodano alla sua denuncia che non riguarda solo il fatto che i guanti siano introvabili ma anche che le mascherine debbano essere acquistate a prezzi inaccettabili dagli stessi rivenditori: "La Polizia Municipale di Cernusco sul Naviglio mi ha appena verbalizzato 280,00€ di sanzione perché nella mia farmacia non ci sono a disposizione della clientela i guanti monouso – si legge nel lungo posto – peccato che i guanti non siano in nessun modo reperibili". Baboni spiega inoltre che all'ingresso della farmacia c'è un dispenser che secondo quanto indicato dall'ordinanza può essere utilizzato in alternativa ai guanti: ai vigili avrebbe mostrato l'alternativa e anche confermato che una circolare di Federfarma esenta dall'obbligo se non si trovano in giro.

Noi farmacisti esposti al contagio e non tutelati

Baboni inoltre sottolinea nel suo post come quella dei farmacisti sia una categoria che è stata totalmente abbandonata dalle istituzioni: "Ecco il giusto ringraziamento per noi farmacisti (farmacista lavoro ingrato!) che da mesi siamo abbandonati a noi stessi a combattere sul territorio la nostra battaglia al coronavirus – scrive l'uomo titolare della farmacia a Cernusco sul Naviglio – esposti al contagio, noi in prima persona e i nostri cari che vivono con noi, a lavorare in perdita perchè la mole di lavoro è crollata, a prendere insulti perchè mancano i farmaci, le mascherine e i guanti". Aumenta il numero dei farmacisti morti per il Covid-19 giunto ormai a sette, l'ultima vittima è Antonio Tilli, direttore della farmacia comunale di Pontassieve, in provincia di Firenze: "Questo tristissimo evento – dice il presidente Andrea Mandelli della Federazione Ordini Farmacisti Italiani – deve essere un monito a non rilassare le misure di contrasto del contagio".