Paura nel tardo pomeriggio di oggi in via Cardinal Ferrari a Cassina de'Pecchi, comune dell'hinterland di Milano, dove una famiglia è rimasta intossicata a causa di una fuga di monossido di carbonio nel proprio appartamento. A dare l'allarme alcuni vicini preoccupati dal forte odore. Sul posto sono giunte le forze dell'ordine e i soccorsi sanitari del 118 con quattro ambulanze e due automediche.

Nell'appartamento, dove sono entrati per primi i vigili del fuoco, medici e infermieri hanno soccorso due adulti e quattro bambini, tutti sottoposti a ossigenoterapia e trasferiti in ospedale. Da quanto si apprende nessuno dei componenti della famiglia sarebbe in condizioni critiche. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'abitazione verificando l'origine della fuga di gas, che sarebbe scaturita da uno scaldabagno a metano difettoso.