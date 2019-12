Pensava di darla a bere a tutti, ma i carabinieri al posto di blocco lo hanno scoperto subito. Un uomo di 25 anni è stato denunciato per porto di documenti falsi in viale Lucania, a Milano, per aver incollato un'immagine della patente alla tessera punti del supermercato. Il ragazzo, di nazionalità egiziana, risultava essere già stato respinto in quanto richiedente asilo.

La finta patente "arrangiata" con la tessera del Carrefour

Il ragazzo si è improvvisato contraffattore di patenti (una, la sua) appiccicando un'immagine stampata da computer alla tessera Payback del Carrefour. Ma i carabinieri l'hanno smascherato quando, nella mattinata di lunedì 23 dicembre, l'hanno fermato alle 4 di mattina per un controllo mentre era alla guida di un'automobile. I militari hanno impiegato pochi secondi a capire che il presunto documento offerto dal giovane era falso, poiché lo spessore della tessera era di gran lunga superiore a quella di una normale patente rilasciata dalla motorizzazione.

Il 25enne non ha mai preso la patente italiana

Dai controlli è risultato che il 25enne non ha mai conseguito la patente italiana e si è arrangiato con una soluzione "fai da te". Il documento falso gli è stato immediatamente sequestrato e lui è stato denunciato. Fermato, inoltre, il mezzo sul quale viaggiava. Questo è solo l'ultimo caso in cui le forze dell'ordine riescono a intercettare cittadini, italiani e non, in possesso di una documentazione fasulla. Spesso, accade che a essere contraffatte siano le carte d'identità, oltre che le patenti.