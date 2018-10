Altro che ‘dolcetto o scherzetto': un giovane, travestito con una maschera di Halloween, la festa di origine americana che si celebra fra il 31 ottobre e Ognissanti (1 novembre) ormai anche nel nostro Paese, ha messo a segno ieri sera una rapina in un negozio in viale Teodorico, in zona Fiera, a Milano.

Verso le 19 il malvivente ha fatto irruzione nell'esercizio commerciale e battendo le mani sul bancone e minacciando la cassiera si è fatto consegnare l'incasso, circa mille euro. Il rapinatore, dunque, compiuto il colpo, è fuggito verso piazza Firenze. Le indagini per stanare questo rapinatore degno del film Point Break , sono condotte dalla polizia.