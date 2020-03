Milano, ex direttore sanitario Cto-Pini ed ex primari del Galeazzi condannati per corruzione

Paola Navone, ex direttore sanitario di Ortopedia del Cto-Pini, e Lorenzo Drago e Carlo Luca Romano, ex primari del Galeazzi, sono stati condannati rispettivamente a 2 anni e 8 mesi e 6 anni e mezzo di carcere. La sentenza dei giudici del tribunale di Milano è arrivata ieri, martedì 3 marzo, al termine del processo per corruzione in relazione all’acquisto, da parte dei due ospedali, di presidi sanitari “sponsorizzati” dagli imputati in cambio di alcune utilità dall’imprenditore Tommaso Brenicci.