Milano, esplode una palazzina in via Palmieri: forse una fuga di gas a provocare lo scoppio

Sarebbe stata una fuga di gas fuoriuscito dalle cantine a provocare l’esplosione all’interno del condominio di via Palmieri 8 a Milano. Lo scoppio, avvenuto poco prima le 15, non ha provocato il ferimento di nessuno ma solo danni ad alcune parti del palazzo che è stato sgomberato e sigillato in attesa dei controlli.