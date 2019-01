Era uscita di casa per andare a farsi un tatuaggio. Ma da allora, dal 9 gennaio, i genitori non hanno più notizia di lei. Barbara, 13 anni, manca da casa da ormai quasi 20 giorni. I genitori sono in ansia e hanno sporto denuncia ai carabinieri, oltre a lanciare appelli alla trasmissione tv "Chi l'ha visto?". La ragazzina vive a Milano assieme ai genitori e ai fratelli. Doveva uscire di casa nel pomeriggio: la mamma l'ha vista per l'ultima volta attorno alle 17.30, poi la donna è uscita e quando è tornata, dopo circa mezz'ora, non ha più trovato la figlia in casa. Secondo quanto raccontato dalla madre alla trasmissione condotta da Federica Sciarelli, la figlia doveva andare a farsi un tatuaggio. La ragazzina si sarebbe incontrata con alcuni amici. Poi di lei si sono perse le tracce.

La ragazzina si è allontanata col cellulare del padre, che risulta spento

Barbara è alta un metro e 60, ha occhi e capelli castani e quando è scomparsa indossava un giubbotto nero e una borsa marrone. Non ha con sé il proprio cellulare, rimasto a casa, ma si sarebbe portata dietro il telefonino del padre. L'apparecchio però risulta spento: Barbara è irraggiungibile da giorni. Nel corso della trasmissione tv in onda su Rai Tre, in più occasioni, i genitori hanno lanciato appelli alla figlia affinché torni a casa. Barbara sembra più grande della sua età: potrebbe essersi allontanata spontaneamente ma i genitori temono che possa esserle accaduto qualcosa di brutto.