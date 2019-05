Boom di casi di morbillo tra gli adulti a Milano. Secondo i dati forniti dall'Agenzia di tutela della salute del capoluogo lombardo si sono verificati dall'inizio del 2019 ben 139 casi, in cinque mesi più di quelli che si sono contati in tutto il 2018, quando ne sono stati registrati 115. Il consiglio ovviamente è quello di vaccinarsi e l'Ats del capoluogo lombardo si sta attivando in queste ore per spingere sulla prevenzione, un modo per tutelare anche i soggetti più deboli come i neonati, persone immunodepresse e anziane che non possono vaccinarsi. I dati sono riportati sull'edizione odierna del Corriere della Sera. Al quotidiano ha parlato Marino Faccini di Ats, spiegando il valore della vaccinazione e che il picco di contagio, seppur atteso, è preoccupante: "La vaccinazione contro il morbillo è arrivata in Italia negli anni ‘80, ma si è diffusa poi negli anni ‘90. Questo vuol dire che tanti giovani e adulti sono scoperti e tra di loro circola il virus. Il picco era atteso, anche se pensavamo che arrivasse più avanti".

Secondo gli ultimi dati disponibili a livello nazionale, i contagi per morbillo sono stati 557 tra il 1 gennaio al 31 marzo 2019. Le regioni più colpite il Lazio e proprio la Lombardia, dove si sono verificati complessivamente la metà dei casi: "L’età mediana è stata pari a 30 anni. Sono stati segnalati 62 casi in bambini sotto i 5 anni di età, di cui 21 avevano meno di 1 anno. L’87,5% dei casi non era vaccinato al momento del contagio, mentre il 31% ha sviluppato almeno una complicanza. Tra le complicanze, sono stati segnalati anche due casi di encefalite. Si è verificato un decesso per complicazioni respiratorie in un adulto non vaccinato". I dati sono riportati nel report di aprile 2019 di “Morbillo & Rosolia News” a disposizione su Epicentro, il portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica a cura dell'Istituto superiore di sanità