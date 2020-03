Milano dice addio a Francesco Cappelli, assessore all'Educazione nella giunta di Giuliano Pisapia, per molti anni preside della media ed elementare Casa del Sole del Parco Trotter, in zona via Padova.

Mediatore culturale e insegnante di matematica e scienze, era molto conosciuto per l'attività di integrazione tra studenti e famiglie di diverse etnie e fu tra i promotori della riqualificazione del Parco Trotter. Per questa ragione fu insignito dell'Ambrogino D'Oro.

Limonta: L'ho sempre considerato un po' il mio preside

Il ricordo dell'assessore all'Ediliza Scolastica e maestro elementare Paolo Limonta. "Per me Francesco Cappelli era il preside della scuola del Trotter. L’ho sempre considerato un po’ il mio preside anche se non insegnavo lì. Quando è andato in pensione gli ho consentito di riposarsi molto poco perché ho proposto al sindaco Pisapia di nominarlo Assessore all’Educazione. Giuliano si è detto subito d’accordo e Francesco ha accettato la proposta con entusiasmo. L’ho visto meno di un mese fa nella sua scuola. Che adesso è anche la mia. Mi è venuto incontro attraversando il parco con il suo incedere inconfondibile e la sua barba maestosa. Ci siamo abbracciati e, come sempre, abbiamo parlato dei bambini e della loro felicità. È morto oggi nel pomeriggio. E non è giusto…"

Il cordoglio di Giuliano Pisapia

"È con grande dolore che apprendo della scomparsa di Francesco Cappelli, storico preside del Trotter e assessore all’Istruzione durante il mio mandato come sindaco di Milano: un uomo che sapeva unire a professionalità, competenza, senso del dovere, un sincero e autentico affetto per i suoi giovani studenti", ha scritto l'ex sindaco Giuliano Pisapia. "Mi mancherà, ci mancherà".