Increscioso episodio di violenza, quello avvenuto sabato pomeriggio, in pieno giorno e nel pieno centro di Milano, in piazza Duomo, dove due agenti della Polizia Municipale meneghina sono stati accerchiati e aggrediti da una quindicina di venditori ambulanti, come ha reso pubblico in una nota il Sulpm, il sindacato dei vigili urbani. Tutto è cominciato quando due abusivi di origine senegalese hanno cominciato a rivolgere gesti inconsulti all'indirizzo dei due agenti. Quando questi hanno chiesto i documenti ai due extracomunitari, loro non solo si sono rifiutati di fornirglieli, ma uno di loro ha cominciato a spintonare gli agenti.

Ben presto, i due vigili urbani sono stati accerchiati da una quindicina di venditori ambulanti, che non hanno esitato a colpirli: il peggio è stato scongiurato dall'intervento di altre pattuglie, che sono riuscite a placare gli animi. Il senegalese che ha dato il via alla rissa è stato arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, mentre i due agenti sono stati medicati in ospedale, dove gli sono state riscontrate ferite giudicate guaribili in 5 giorni.

"Quei venditori abusivi non si dovevano trovare lì. Non solo, si sono registrati episodi di cronaca in cui alcuni illegali, con la scusa di vendere un braccialetto, hanno circondato e rapinato diversi turisti. Gli abusivi vanno allontanati" ha dichiarato il segretario cittadino del Sulpm, Daniele Vincini.