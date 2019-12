La settimana milanese si apre con due incidenti notturni nel giro di 40 minuti che hanno riguardato un uomo e un ragazzo di 26 anni, il primo dei quali con conseguenze molto gravi. Le chiamate al servizio emergenza urgenza della Lombardia sono arrivate alle 00.57 e alle 1.38, in zone opposte della città, dove vi si sono recati gli operatori del 118 in codice rosso e in codice giallo. Il primo intervento, è stato necessario per soccorrere un uomo, A.M., la cui età è al momento sconosciuta, investito da un'auto a Corsico e il secondo, un ragazzo, F.F., di 26 anni caduto in moto in corso Lodi a Milano.

I due incidenti: gravissimo l'uomo investito a Corsico

Gli uomini del 118 sono usciti in codice rosso per raggiungere via Luigi Galvani, a Corsico, all'altezza della strada statale 494 davanti al Tigotà. Un'auto ha travolto l'uomo, un pedone, provocandogli un arresto cardiocircolatorio. Rianimato in strada, è stato portato di corsa all'Humanitas di Rozzano in codice rosso: non sarebbe ancora fuori pericolo. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Corsico per fare tutti i rilievi del caso e attribuire eventuali responsabilità al conducente del mezzo. Quaranta minuti dopo, la chiamata da corso Lodi, a Milano, dove il giovane di 26 anni è caduto mentre era in sella alla sua moto. Non sono ancora chiare le dinamiche dell'accaduto ma l'ipotesi più probabile è che sia scivolato sui binari del tram: la polizia locale è al lavoro per ricostruire l'incidente. Arrivati in codice giallo sul posto, i soccorritori hanno mantenuto il livello di criticità portando con una certa urgenza il ragazzo al Policlinico, che non è in pericolo di vita. Per lui si sospetta solamente una frattura alla clavicola.