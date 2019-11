Un furto con destrezza all'interno di una panetteria di Milano. È successo giovedì 21 novembre in via Victor Hugo, dove due donne hanno derubato un anziano signore che stava ordinando al bancone. Grazie alle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza si può vedere con chiarezza come le due ladre agiscano secondo uno schema ben studiato. Mentre una lo distrae, l'altra senza farsi notare riesce a mettere le mani nella tasca della giacca dell'uomo, sfilandogli il portafoglio con assoluta nonchalance. All'interno del negozio non ci sono altri clienti al momento del furto, ma nemmeno i dipendenti della panetteria si erano accorti di quanto accaduto.

Furto in una panetteria di Milano: arrestate due ladre

Dopo aver commesso il furto, una delle due donne – entrambe di origini bulgare – ha finto di ritrovare il portafoglio per terra restituendolo ai dipendenti della panetteria. Una volta uscite dall'esercizio commerciale, le ladre sono state subito fermate da una gruppo di poliziotti che si erano insospettiti per alcuni comportamenti ambigui delle due donne, avvistate prima che entrassero nel locale nei pressi di via Torino. Dopo averle seguite e avere assistito dall'esterno alla scena del furto, le forze dell'ordine le hanno fermate e tratte in arresto. Le immagini riprese dalla videocamera di sorveglianza hanno confermato le accuse, inchiodando le due donne alle loro responsabilità. Ora entrambe dovranno rispondere dell'accusa di furto con destrezza per aver sottratto il portafoglio al signore di 82 anni.