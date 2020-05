in foto: La droga sequestrata dagli agenti della Questura di Milano

Circa 380 grammi di marijuana ben nascosti nel frigo del reparto gelati della sua azienda dolciaria: è questa la scoperta effettuata dagli agenti del commissariato Sempione di Milano all'interno di una pasticceria di Trezzano sul Naviglio alle porte di Milano. Il titolare, un 34enne, era stato fermato poco prima a Milano per un controllo mentre viaggiava a bordo del suo scooter: all'interno del vano motore del mezzo a due ruote la polizia aveva scoperto 200 grammi di marijuana. Da qui la decisione di perquisire sia l'abitazione dell'uomo che la pasticceria: ed è qui che gli agenti hanno trovato le altre dosi di droga, oltre a 745 euro in contanti e al materiale per il confezionamento della droga Il 34enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Arrestato pusher ai Giardini Pubblici Indro Montanelli

Nella stessa giornata gli agenti della questura di Milano, durante un'attività di controllo hanno fermato all'interno dei Giardini Pubblici Indro Montanelli un uomo, cittadino peruviano: il 26enne era seduto su una panchina quando, alla vista degli agenti, si è disfatto di un involucro buttandolo per terra: durante la perquisizione è stato trovato in possesso di 2 dosi di marijuana per il peso di 1,1 grammi e una dose di cocaina per un peso di 0,95 grammi e 145 euro in contanti. Nella successiva perquisizione avvenuta nel suo appartamento gli agenti hanno trovato 4.320 euro in contanti e all’interno di uno scatolino per filo interdentale due involucri di cocaina per un peso di circa 2 grammi. Il 26enne è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.