Un pestaggio all'interno di un vagone della linea rossa della metropolitana di Milano, preceduta da una maxi rissa all'esterno della stazione di Cadorna. È accaduto martedì pomeriggio in quello che può definirsi un vero e proprio pomeriggio di violenza: protagonisti diversi giovani italiani e stranieri. Tutto ha inizio alle 20 quando un gruppo di ragazzi dà il via a un litigio prima solo verbale poi anche fisico in piazzale Cadorna: quattro ragazzi coinvolti, tutti di nazionalità ucraina, dai 18 ai 27 anni, sono stati immediatamente fermati dagli agenti intervenuti dopo la chiamata di alcuni passanti. Alla polizia hanno raccontato di essere stati aggrediti da un gruppo "rivale", composto da giovanissimi e di origine nordafricane, che avrebbero malmenato il gruppo di amici che era intervenuto in difesa di un senzatetto vessato proprio dagli assalitori.

Due ragazzi di 18 anni ricoverati al Policlinico per le ferite al volto

Dopo poco meno di un'ora una seconda rissa si è consumata all'interno di un treno metropolitano della linea M1: il convoglio, diretto a Bisceglie, è stato costretto a fermarsi alla stazione di Conciliazione a causa del ferimento di due giovani, entrambi 18enni, accerchiati e picchiati da un gruppo di giovani. I due sono stati soccorsi dai paramedici del 118 giunti sul posto insieme con gli uomini della sicurezza di Atm e gli agenti della Polmetro della questura di Milano. I due hanno raccontato di essere stati aggrediti da numerosi ragazzi, tutti apparentemente di origine dell'Est Europa. I due feriti, entrambi marocchini, sono stati accompagnati al pronto soccorso del Fatebenefratelli in codice giallo. Sul casohanno dato il via alle indagini gli agenti dell'Upg della Questura di Milano che visioneranno i filmati delle telecamere di sorveglianza per cercare di risalire al gruppo di assalitori.