Si sono mossi in branco, sei uomini, che hanno seminato il terrore nella notte tra sabato e domenica nelle zone della movida milanese, in particolare in quella di Corso Como. Sono le 3.30 del mattino quando la gang accerchia e poi aggredisce all'esterno della discoteca Loolapaloosa un 33enne di Pavia: obiettivo della rapina l'orologio di lusso della vittima, un Rolex Daytona da 10mila euro, e un Iphone X, che gli vengono portati via per poi fuggire. Passa poco più di un'ora e il branco colpisce ancora: siamo all'incrocio tra corso Como e via Alessio di Tocqueville: qui i sei uomini puntano una ragazza di appena 22 anni. Come nel caso precedente la giovane vittima viene prima accerchiata e poi minacciata, poi approfittando dello spavento della 22enne le strappano dal polso l'orologio, un Rolex Datejust, da quasi 10mila euro.

Due dei malviventi arrestati dai carabinieri poco dopo il furto

Il branco si dà alla fuga ma la ragazza avverte le forze dell'ordine ai quali riesce anche ad indicare i responsabili: due di questi sono stati bloccati poco dopo. Si tratta di due uomini di rispettivamente 33 e 20 anni, di nazionalità senegalese, irregolari e con alle spalle diversi precedenti penali. Uno dei due aveva in tasca l'orologio rubato alla ragazza: trasferiti nel carcere di San Vittore, dovranno difendersi dall'accusa di rapina aggravata in concorso. Mentre i carabinieri sono ora sulle tracce dei complici e dovranno appurare se siano stati loro a compiere anche la precedente rapina.