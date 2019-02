Sono due le aggressioni avvenute a meno di un'ora di distanza l'una dall'altra in zona Corvetto, a Milano. La prima si è verificata in via Polesine dove un uomo ha aggredito una ragazzina di 16 anni per portarle via la borsa: la giovane prima strattonata e poi raggiunta da un pugno che l'ha scaraventata a terra è stat immediatamente soccorso dai paramedici del 118 giunti sul posto poco dopo che l'hanno trasportata in ospedale. L'aggressore è stato descritto come un uomo di nazionalità nordafricana.

Poco dopo un'aggressione simile si è verificata nella stessa strada, questa volta la vittima è una donna giordana di 30 anni che è stata raggiunta alle spalle da un malvivente che l'ha bloccata strappandole dalle mani la borsa e l'ha poi colpita con un pugno così forte da farla cadere a terra: la giovane ha immediatamente avvisato i carabinieri che hanno raggiunto l'uomo, un 19enne di nazionalità marocchina, mentre fuggiva. Arrestato dai militari è stato anche denunciato perché ottemperante ad un'espulsione dal territorio italiano. All'interno della borsa la 30enne aveva 20 euro.