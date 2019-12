"Le strade di Milano con l’intenso traffico di dicembre e con le forti e continue piogge sono in situazione critica". Ad ammettere che le vie del capoluogo lombardo nelle ultime settimane sono diventate simili a un colabrodo pieno di buche è lo stesso Marco Granelli, assessore a Mobilità e Lavori pubblici della giunta meneghina. Dopo le proteste degli automobilisti per la strage di cerchioni provocata dall'asfalto dissestato in tutti i quartieri, il Comune ha annunciato un piano straordinario per rimettere a posto il manto stradale, il pavé e i tombini.

A Milano le strade sono piene di buche, pronto un piano straordinario

Centinaia di voragini grandi e piccole sono comparse nelle strade di Milano per effetto di un mese di novembre tra i più bagnati di sempre, con 22 giorni di pioggia su 30 e il doppio dei millimetri di precipitazioni caduti. Anche la prima metà di dicembre è stata piovosa e negli ultimi due ultimi giorni sono caduti altri 50 mm, rendendo la situazione ancora più complicata. "Il Comune ha fatto il doppio degli interventi del 2018 e nel 2020 ha messo il doppio dei milioni per la manutenzione strade: circa 40 in un anno: per questo sta preparandosi a fare di più. E questo anche grazie a cittadini responsabili che usano il trasporto pubblico e non si stancano di segnalarci i problemi", ha spiegato Granelli con un post su Facebook.

L'assessore Granelli: Oltre duemila interventi in due settimane

"Il Comune vuole reagire. Nelle due settimane dal 2 al 15 dicembre sono stati effettuati 2.621 interventi di colmatura buche e sistemazioni masselli continuando il lavoro straordinario degli ultimi mesi di ottobre e novembre 2019. In novembre 2019 sono stati effettuati 7.126 interventi, pari al doppio del mese di novembre 2018 quando erano stati 3.640 e quasi il doppio del mese di ottobre 2019 (4.126)", ha elencato l'assessore spiegando anche che le imprese di manutenzione che operano su indicazione e programmazione dell’area tecnica infrastruttre per la mobilità del Comune di Milano, "effettueranno sempre di più alcuni interventi di asfaltatura di porzioni o tratti di strada o marciapiedi, laddove quelle parti sono particolarmente ammalorati".

Beppe Sala: Problema va gestito senza esitazioni

"Milano sta attraversando un periodo di grande trasformazione che la porta a essere molto attrattiva e dinamica. Essere più viva, però, vuol dire anche essere più vissuta.

Il manto stradale fotografa un problema che va gestito senza esitazioni", ha commentato il sindaco Giuseppe Sala, che ha promesso una svolta per il 2020. "Abbiamo deciso di raddoppiare i fondi per la cura delle strade. Perché i milanesi hanno diritto a vie, vicoli, viali, controviali e piazze in buono stato. È una questione di sicurezza, prima ancora che di decoro".

Nel 2020 saranno sistemate alcune strade con i binari

Per il 2020 è previsto un piano per sistemare alcune strade con i binari: si tratta di via Imbriani, via Ripamonti a partire dall’incrocio con viale Toscana, viale Montello e poi piazza Repubblica. Da metà gennaio partirà anche un’attività specifica di riparazione tombini con uno appalto di 2 milioni di euro: è la prima volta che si fa un intervento esclusivamente dedicato ai tombini. Nei primi mesi sono in programmazione 250 tombini, ha spiegato Granelli.