Stava attraversando lungo viale Cassala a Milano, poco distante dalla fermata della metro di Romolo, in zona Sud, quando è stata investita da un filobus dell'Atm, uno dei mezzi della linea circolare dell'azienda di trasporto. La donna, di 63 anni, è stata soccorsa immediatamente dai paramedici del 118 giunti sul posto con due ambulanze e un'auto medica: stando a quanto si apprende avrebbe riportato una grave ferita a un arto inferiore, per questo sarebbe stato trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'Humanitas.

La donna avrebbe riportato gravi ferite agli arti inferiori

Le sue condizioni al momento sarebbero serie ma la 63enne non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente avvenuto poco prima delle 9 di questa mattina ha provocato ritardi e rallentamenti lungo la circonvallazione esterna di Milano dove gli agenti della polizia locale hanno lavorato a lungo per cercare di ricostruire quando accaduto con i rilievi del caso: resta da capire se la donna abbia attraversato con il semaforo verde o meno.