Milano, donna presa a pugni in faccia e rapinata per strada

Paura per una donna di 58 anni, aggredita in strada a Milano: la donna è stata avvicinata da un uomo in via Col Moschin che l’ha improvvisamente presa a pugni in faccia e le ha poi scippato la borsa. Soccorsa dal 118, la 58enne non ha riportato gravi ferite. Sulla vicenda indagano i carabinieri.