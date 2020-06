in foto: (Foto di Risalat Pro)

Incidente stradale nella mattinata di oggi, martedì 9 giugno, a Milano. Una donna è stata investita in via Palmanova, tra le fermate metro Cimiano e Crescenzago. L'episodio si è verificato attorno alle 9.30, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza. Pare che la donna, una signora di 76 anni, stesse attraversando il controviale vicino alle strisce pedonali quando è stata travolta da un'auto, il cui conducente si è subito fermato.

I soccorsi chiamati in codice rosso, ma la donna non è grave

Le condizioni dell'anziana sono apparse in un primo momento gravi, tanto che i soccorsi sono stati allertati in un primo momento in codice rosso. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica del 118, oltre a carabinieri e polizia locale. Fortunatamente la donna ha riportato traumi seri, ma non gravi: i soccorritori l'hanno immobilizzata, caricata su una barella e poi trasportata in codice giallo su un'ambulanza all'ospedale San Raffaele, dove è stata ricoverata. Non sarebbe in pericolo di vita. I rilievi su quanto accaduto sono stati affidati alla polizia locale, che dovrà accertare eventuali responsabilità da parte dell'automobilista, ovviamente maggiori se si dovesse scoprire che la donna investita stava attraversando regolarmente sulle strisce.