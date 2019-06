Appuntamento con la grande musica sinfonica in piazza Duomo, a Milano. Domenica 9 giugno 2019, alle 21.30, si terrà il concerto gratuito della Filarmonica della Scala. Si tratta della settima edizione del "Concerto per Milano", appuntamento annuale ormai entrato di diritto tra i più importanti a livello musicale della città, che trasforma piazza Duomo in una grande sala da concerto sotto le stelle. A dirigere l'orchestra della Filarmonica della Scala sarà il maestro Riccardo Chailly, come tradizione in questi ultimi anni.

Il programma del concerto gratuito della Filarmonica della Scala

Il programma della serata prevede la Sinfonia n. 9 in mi minore del musicista boemo Antonín Dvorák e un tributo a Nino Rota, compositore italiano tra i più originali e prolifici del Novecento scomparso 40 anni fa. Di Nino Rota verranno eseguite la Suite del balletto La Strada, dal film omonimo di Federico Fellini (che nel 1957 vinse l'Oscar come miglior film straniero), Risatine Maliziose e Galopp, brani questi ultimi estratti dalla colonna sonora del film Prova d’orchestra del 1979, anch'esso diretto dal genio di Fellini.

Metro Duomo chiusa dalle 17.30

Il Concerto per Milano è diventato negli anni uno tra gli eventi internazionali più attesi, soprattutto per il pubblico e per gli spettatori stranieri. Il concerto, con ingresso gratuito, inizierà alle 21.30, ma si consiglia a chi volesse recarsi in piazza Duomo di muoversi per tempo. In occasione dell'evento, infatti, dalle 17.30 circa fino al termine servizio la fermata della metro Duomo (linee M1 e M3) verrà chiusa su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza e di conseguenza i treni delle linee rossa e gialla salteranno la fermata di Duomo. Chi non dovesse riuscire a raggiungere piazza Duomo potrà seguire il Concerto per Milano in diretta su Rai 5 in HD, con la regia di Patrizia Carmine, sul portale web RaiPlay e su Radio3.