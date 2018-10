in foto: Stefano Cucchi

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, parteciperà domani alla proiezione del film “Sulla mia pelle”, che racconta gli ultimi giorni della vita di Stefano Cucchi. La presenza del primo cittadino milanese è molto significativa, soprattutto alla luce delle tante polemiche che hanno accompagnato la vicenda del giovane geometra romano. Cucchi è morto il 22 ottobre del 2009 all'ospedale Sandro Pertini di Roma, mentre era sottoposto a custodia cautelare. Le circostanze del decesso non sono ancora state chiarite dalla magistratura: dopo un primo processo che si è risolto con un nulla di fatto, a luglio dello scorso anno sono stati rinviati a giudizio cinque carabinieri, che erano presenti nelle due caserme dove Stefano era stato identificato e poi tenuto in camera di sicurezza dopo il suo arresto, avvenuto la sera del 15 ottobre con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Il film "Sulla mia pelle", diretto da Alessio Cremonini e interpretato da Stefano Borghi, è stato presentato all'interno della sezione "Orizzonti" alla 75ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e ha riportato all'attenzione dell'opinione pubblica una vicenda che in realtà non ha mai smesso di indignare, dividere ed emozionare la gente. A portare avanti la battaglia per chiedere giustizia per Stefano, in questi anni, è stata soprattutto la sorella, Ilaria Cucchi. Anche lei sarà presente domani, giovedì 4 ottobre, alla proiezione del film, che si terrà alle ore 21 all’Anteo Palazzo del Cinema, in piazza Venticinque Aprile. L'appuntamento è stato organizzato nell'ambito del Festival dei diritti umani, organizzato in collaborazione con il Comune di Milano e Radio Popolare. Prima della proiezione, alle 20, si terrà un dibattito moderato dalla giornalista Barbara Sorrentini e dal direttore del festival Danilo De Biasio, a cui parteciperanno anche l'assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino, la presidente della Sottocommissione carceri Anita Pirovano e il Garante delle persone private della libertà Alessandra Naldi. Sarà presente anche l'avvocato della famiglia Cucchi, Fabio Anselmo.